Nova rodada da pesquisa FSB/BTG aponta Lula na liderança das intenções de voto, seguido pelo presidente Jair Bolsonaroreprodução

Publicado 13/06/2022 13:25

Rio - Nova rodada da pesquisa do Instituto FSB Pesquisa, encomendada pelo BTG Pactual e divulgada nesta segunda-feira, 13, mostra que o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva continua liderando a corrida presidencial, mas sem potencial de vencer as eleições já no primeiro turno, como indicou a mostra do mês de maio.

Nessa pesquisa mais recente, ele soma 48% dos votos válidos e teve 44% das intenções de voto, perdendo dois pontos porcentuais em comparação com a do mês anterior, mas dentro da margem de erro. De acordo com os dados do relatório feito entre os dias 10 e 12 de junho deste ano, o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), manteve o mesmo porcentual do mês passado, ficando com 32%



Ciro Gomes (PDT) foi citado por 9%, enquanto Simone Tebet (MDB) atingiu 2%, ambos no mesmo patamar da pesquisa de maio. André Janones (Avante) e Felipe D’Ávila (Novo) obtiveram 1% e o restante não pontuou.



Brancos e nulos somam 2% e os entrevistados que não responderam ou não pretendem votar em nenhum candidato somaram 7%.



De acordo com Marcelo Tokarski, sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa, a confirmação de Simone Tebet como candidata da coligação MDB, PSDB e Cidadania e a leve melhora no pessimismo quanto à inflação futura não foram suficiente para alterar as intenções de voto. "O cenário segue sem mudanças", destaca.



O Instituto FSB ouviu, por telefone, 2.000 pessoas entre os dias 10 e 12 de junho. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03958/2022. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.