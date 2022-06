Bolsonaro mantém a temperatura elevada nos embates com o Supremo Tribunal Federal - AFP

Publicado 14/06/2022 12:39 | Atualizado 14/06/2022 13:15

São Paulo — O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a dizer nesta terça-feira, 14, que pode descumprir eventual decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) a favor da revisão do marco temporal. O descumprimento de decisão judicial configuraria crime de responsabilidade passível de impeachment.



De acordo com o presidente, se for decidida a revisão do marco temporal, ele tem duas opções: entregar "as chaves do Brasil" para o STF administrar ou não cumprir a deliberação. "Isso é pesado? Não, é real. Chega de bananas na política brasileira, de demagogos", declarou durante a participação no Brasil Investment Forum 2022, organizado pela ApexBrasil em São Paulo.



Bolsonaro ainda apontou uma espécie de desequilíbrio nas críticas feitas a ele e ao presidente americano, Joe Biden, com quem teve uma reunião bilateral na semana passada. O chefe do Executivo citou que o líder da Casa Branca disse querer ajudar o Brasil na preservação da Amazônia, mas reconheceu a existência de desmatamento nos Estados Unidos.

"Eu não vou falar para ele Biden 'a Califórnia já pegou fogo'. Quando pega fogo em um pedaço do Pantanal, o mundo cai na minha cabeça", reclamou Bolsonaro.