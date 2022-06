Comunidade Aracaçá, na Terra Yanomami, maior reserva indígena do Brasil, com quase dez milhões de hectares entre Roraima e Amazonas e parte da Venezuela é constante alvo de ataques - Júnior Hekurari/Divulgação

Publicado 17/06/2022 08:38 | Atualizado 17/06/2022 08:54

Um relatório do Centro de Documentação da Comissão Pastoral da Terra (Cedoc-CPT) apontou que, até maio deste ano, 22 duas pessoas foram mortas em conflitos no campo no Brasil. Quatro dessas mortes ocorreram no estado do Pará, estado que registrou o maior número de casos sendo três ambientalistas assassinados e um sem-terra.

Os dados apontam que, do total de homicídios, cinco foram de indígenas e dois de quilombolas. A CPT demonstra ainda que, quatro sem terras, dois assentados e mais dois proprietários rurais de pequeno porte foram mortos até maio no país. Os dados ainda não consideram as mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips.

A maioria dos indígenas alvos desses ataques eram da Terra Indígena Yanomami, localizada entre o Amazonas e Roraima e a maior reserva indígena do Brasil.

Avião com os corpos de Bruno e Dom Phillips chega a Brasília para perícia

O avião da Polícia Federal (PF) que transportou os restos mortais encontrados no local das buscas pelo indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips pousou no Aeroporto de Brasília no fim da tarde desta quinta-feira, 16. O próximo passo da investigação passa pela no Instituto Nacional de Criminalística, no Setor Policial Sul, para a confirmação da identidade das vítimas.

Os corpos de Bruno e Dom chegaram em caixões que foram carregados pelos agentes federais, entre eles o diretor-executivo da instituição, delegado Sandro Avelar. De acordo com a confissão do pescador Amarildo da Costa Pereira, o 'Pelado', as vítimas teriam sido mortas a tiros e os corpos, esquartejados e enterrados numa região de mata fechada, próxima do Rio Itaguaí.

O indigenista Bruno Araújo Pereira, licenciado da Fundação Nacional do Índio, e o jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal 'The Guardian', estavam desaparecidos desde 5 de junho, na região do Vale do Javari, no oeste do Amazonas.