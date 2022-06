Bairro de Jardim Monteverde, região limítrofe entre Recife e Jaboatão dos Guararapes, atingido pelas fortes chuvas na Região Metropolitana do Recife - TV Brasil

Publicado 17/06/2022 18:01 | Atualizado 17/06/2022 18:09

Recife — As chuvas voltaram a atingir o estado de Pernambuco nos últimos dias, especialmente na quinta-feira (16), com o registro de alagamentos, inundações e quedas de barreira.

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), diversos municípios, sobretudo os que ficam nas regiões do Agreste e da Zona da Mata Sul foram afetados. Municípios como Barreiros, São José da Coroa Grande, Água Preta, Xexéu e Palmares registraram índices pluviométricos entre 80 a 150 milímetros, entre quarta e quinta-feira. Hoje (17) a chuva perdeu força nessas localidades.

Na região metropolitana do Recife, a previsão é de chuvas fracas, mas ainda há pontos de retenção na rodovia PE-060. Desde que os temporais atingiram o estado nas últimas semanas, 130 pessoas morreram. A morte mais recente foi de uma mulher atingida por um desabamento em Bom Conselho, no Agreste.

A Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco (Codecipe) informou que na comunidade localizada na Usina Santa Teresa, no município de Água Preta, Zona da Mata Sul, cerca de 50 famílias ficaram desalojadas. Houve danos na comunidade de Várzea do Una, em São José da Coroa Grande. O Rio Jacuípe e os pequenos afluentes do Rio Una, em Barreiros, inundaram algumas casas em Santa Gorete e Lotes.

As chuvas que atingiram 49 municípios pernambucanos nas últimas semanas deixaram 17,7 mil pessoas desabrigadas e 24,3 mil desalojadas.

Em caso de incidentes, a Defesa Civil pede para acioná-la por meio da Central de Operações pelos telefones 199 ou 3181-2490, além do Corpo de Bombeiros, que pode ser chamado pelo número 193.