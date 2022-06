Com a saída de Coelho, a Petrobras terá quatro presidentes em menos de dois anos - Agência Brasil

Com a saída de Coelho, a Petrobras terá quatro presidentes em menos de dois anosAgência Brasil

Publicado 20/06/2022 13:15 | Atualizado 20/06/2022 13:44

Rio — A Petrobras anunciou na manhã desta segunda-feira, 20, que o diretor de Exploração e Produção da Petrobras, Fernando Borges, ficará como presidente interino da estatal após a saída de José Mauro Coelho do cargo nesta manhã, após pressões de parte do governo e dos seus aliados.



Agora, o Conselho de Administração da empresa deverá se reunir para nomear o indicado do governo, Caio Paes de Andrade, como membro do Conselho para que ele possa assumir a presidência e promover mudanças na diretoria, como quer o presidente Jair Bolsonaro.

José Mauro foi o terceiro executivo que passou pela presidência da estatal na gestão de Bolsonaro. O presidente mencionara no último domingo, 19, a intenção de propor a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a Petrobras. No entanto, com a saída de Coelho, Bolsonaro deve deixar de lado a ideia.

Secretário de Petróleo, Gás e Biocombustíveis do MME, José Mauro Coelho Agência Brasil

O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) expressou nesta segunda-feira, seu ceticismo em relação à possibilidade de se instalar uma CPI para investigar a Petrobras sobre a alta dos combustíveis.

"Acho que não vai nem andar isso aí. Não tem nem tempo. Estamos aí em fase quase eleitoral", declarou o general da reserva a jornalistas no Palácio do Planalto. "Acho difícil que uma CPI vá andar nesse momento", acrescentou.



Terceira troca

Coelho é o terceiro presidente a ser demitido durante o governo Bolsonaro. O Ministério de Minas e Energia havia indicado Adriano Pires para a presidência da Petrobras e Rodolfo Landim para a presidência do Conselho de Administração em 28 de março. Porém, ambos negaram a oferta.



Vale lembrar que no dia 23 de maio, a estatal já havia anunciado a demissão de José Mauro Coelho da companhia e cotado o secretário de desburocratização do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade assumir a presidência.



O economista Roberto Castello Branco foi o primeiro a assumir o comando da estatal na gestão de Bolsonaro, indicado logo após as eleições de 2018. Castelo Branco, foi nomeado para o assumir em janeiro de 2019 e demitido em fevereiro 2021 pelo presidente que, na época, alegou estar insatisfeito com os reajustes nos preços dos combustíveis.



O general Joaquim Silva e Luna substituiu Castello Branco. O militar assumiu o cargo em abril de 2021. Após 343 dias, o Silva e Luna foi demitido em março deste ano. Com a saída de Coelho, a Petrobras terá quatro presidentes em menos de dois anos.



*Com informação do Estadão.