Incêndio em centro de reabilitação deixou ao menos 11 mortos - Corpo de Bombeiros

Incêndio em centro de reabilitação deixou ao menos 11 mortosCorpo de Bombeiros

Publicado 24/06/2022 08:56

Rio Grande do Sul - Um incêndio deixou ao menos 11 mortos, no Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos (Cetrat) em Carazinho, no interior do Rio Grande do Sul, na noite desta quinta-feira (23). Equipes do Corpo de Bombeiros ainda estão no local. Duas pessoas foram socorridas para hospital da região e estão em estado grave.



Todos os mortos são homens, incluindo um monitor do Cetrat. Duas pessoas conseguiram fugir do local sem ferimentos. O local acolhia no momento do incêndio cerca de 15 pessoas. A direção da instituição não deve se manifestar até a conclusão da perícia.



Segundo o Corpo de Bombeiros, os trabalhos para controlar o fogo começaram durante a noite. Os militares seguem na busca de vítimas e feridos. Ainda de acordo com a corporação, algumas vítimas foram localizadas em um dormitório, próximas às janelas que não tinham grades, mas não tinham espaço para uma pessoa passar.



O caso será investigado.