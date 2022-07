É falsa postagem que atribui a Lula frase com ameaça ao STF - Arte/Comprova

Publicado 07/07/2022 18:09 | Atualizado 07/07/2022 18:25

Brasil - É falsa a publicação que acusa o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de ameaçar o Supremo Tribunal Federal (STF). Não há nenhum registro de que Lula tenha dito que "arrastaria o STF junto" se um de seus filhos fosse preso. Ao Comprova, a assessoria do ex-presidente afirmou que ele nunca fez tal declaração. O STF também foi procurado, mas a assessoria de imprensa do órgão afirmou que não localizou qualquer registro envolvendo a declaração.*

Além da frase “Se um dos meus filhos for preso, arrasto todo o STF junto”, atribuída a Lula pelo post falso, publicado no último dia 3, no Facebook, o Comprova localizou outras duas variações da frase também atribuídas ao ex-presidente em publicações referentes aos anos de 2018 ( 1 2 ) e de 2019 . São elas, respectivamente: “Se eu for para a cadeia arrasto o STF comigo” e “Se prenderem meu filho, arrasto todo STF junto”.Todas as postagens usam a mesma foto de Lula. A partir de buscas reversas da imagem na internet, foi possível identificar que a foto, feita por André Penner , da Associated Press, ilustra reportagem publicada pelo El País em 4 de março de 2016, por ocasião da coletiva dada por Lula após a condução coercitiva para prestar depoimento no âmbito da Lava Jato. A legenda da foto é “Lula, durante a coletiva de imprensa que deu em São Paulo ao terminar sua declaração ante a polícia”.A entrevista coletiva pode ser conferida na página oficial de Lula no Facebook e no G1 . Em nenhum momento Lula profere as frases atribuídas a ele.Todos os posts suspeitos localizados pelo Comprova não trazem informações sobre o contexto em que as frases teriam sido ditas. As supostas declarações também não aparecem sendo repercutidas por veículos de imprensa, o que sugere que a informação é falsa.A mesma conclusão aparece em checagem do Estadão Verifica, que, em maio de 2021, analisou postagem com frases atribuídas a Lula, sendo uma delas a seguinte: “Se prenderem os meus filhos, arrasto todo o STF junto”.Como apontado pelo Estadão Verifica, caso fosse verdadeira, a frase teria sido publicada na imprensa, uma vez que se trata de uma ameaça ao Judiciário feita por um dos principais políticos do país.O Comprova procurou a assessoria de imprensa do STF , partindo do princípio de que, caso tal declaração de Lula tivesse sido publicada pela imprensa, o órgão teria sido procurado para repercutir a frase. Resposta: “ Olá, não localizamos registro desse assunto ”.O Comprova também localizou entrevista com o jurista Modesto Carvalhosa, postada no canal do YouTube da TV Gazeta , em 27 de março de 2018. Carvalhosa falou sobre as decisões do STF em relação aos processos do ex-presidente Lula.Ao responder a pergunta da jornalista Maria Lydia Flândoli se havia “alguma coisa por trás da decisão do Supremo” de suspender o julgamento , em 22 de março de 2018, do pedido de habeas corpus de Lula, adiando a decisão para o dia 4 de abril daquele ano, Carvalhosa disse: “O ex-presidente Lula, que é réu condenado pela Justiça Federal, declarou outro dia, e saiu em todos os jornais, que se ele for preso ele vai arrastar os ministros do Supremo Tribunal também com ele. Se alguém faz uma ameaça dessas, fica bem claro que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão sendo ameaçados”.O Comprova procurou Modesto Carvalhosa , que respondeu: “Não me lembro de ter dito essa frase em época nenhuma. Deve haver algum desencontro de fontes, pode ser uma fake news da época”.A assessoria de imprensa de Lula também foi procurada, primeiramente em relação à frase do post verificado: “Se um dos meus filhos for preso, arrasto todo o STF junto”. “ O ex-presidente jamais disse isso . Infelizmente o bolsonarismo, assim como na pandemia, tem divulgado mentiras contra o PT, para tentar criar distrações em relação ao desastre do governo Bolsonaro”, respondeu a equipe do petista.Após a localização da variação da frase – “Se eu for para a cadeia arrasto o STF comigo” – em postagens de 2018, o Comprova fez novo contato com a assessoria de Lula, que afirmou: “ Ele nunca disse isso . Aliás ele foi preso e não arrastou ninguém. Defendeu-se e provou sua inocência.”