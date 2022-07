Bolsonaro conversou com apoiadores e defendeu pautas de costumes - Isac Nóbrega/PR

Publicado 09/07/2022 11:49

Centenas de pessoas participam da Marcha para Jesus neste sábado, 9, na capital paulista. O evento conta com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL), que conversou com apoiadores na concentração do evento, por volta das 10h, na Luz, centro de São Paulo. Ele ainda deve discursar no palco principal.

Durante sua fala na concentração da Marcha, Bolsonaro defendeu pautas de costumes e afirmou que o país não pode ter o mesmo cenário político que a Argentina, Colômbia e o Chile, governados pela esquerda.

"Somos contra o aborto, somos contra a ideologia de gênero, somos contra a liberação das drogas, somos defensores da família brasileira. Nós somos a maioria do país, a maioria do bem, e, nessa guerra do bem contra o mal, o bem vencerá", disse o presidente a apoiadores.