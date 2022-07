Caixa Econômica Federal - Reprodução

Publicado 20/07/2022 09:58 | Atualizado 20/07/2022 10:28

O diretor de Controles Internos e Integridade da Caixa, Sérgio Ricardo Faustino Batista, 54, foi encontrado morto na noite desta terça-feira, 19, na área externa do edifício-sede do banco, em Brasília, segundo informações da assessoria de imprensa da estatal. Investigações preliminares tratam o caso, que está sendo apurado pela Polícia Civil do Distrito Federal, como suicídio.



Segundo informações do blog da jornalista Andréia Sadi e confirmado pelo O DIA, Batista chefiava a Diretoria de Controles Internos e Integridade (DECOI), responsável pelo recebimento e acompanhamento de denúncias feitas por funcionários por meio dos canais internos do banco.

Sérgio Ricardo Faustino Batista Reprodução

Batista era natural de Teresina (PI), fez curso de graduação em Economia na Universidade Católica de Brasília, com conclusão em 1999. Funcionário de carreira, entrou para o banco em 1989 após ser aprovado em um concurso público. Em 2022, participou de um processo seletivo e assumiu a diretoria de Controles Internos e Integridade. Antes de ser diretor, Sérgio Batista integrava a equipe que assessorava diretamente o gabinete do ex-presidente da Caixa Pedro Guimarães.

Recentemente, Pedro Guimarães foi demitido da presidência do banco após a divulgação de denúncias de assédio sexual e moral . Ele nega as acusações. Outros dirigentes da Caixa também foram afastados. Sérgio seguiu no cargo, mesmo após essas mudanças e a troca na presidência da Caixa. Como diretor da DECOI, ele era responsável pelas investigações das denúncias feitas contra Guimarães.

Em nota, a Caixa manifestou “profundo pesar pelo falecimento do empregado Sérgio Ricardo Faustino Batista” e afirma que colabora com as investigações.

Veja a nota na íntegra:

"A CAIXA manifesta profundo pesar pelo falecimento do empregado Sérgio Ricardo Faustino Batista. Nossos sinceros sentimentos aos amigos e familiares, aos quais estamos prestando total apoio e acolhimento.

O banco contribui com as apurações para confirmar as causas do ocorrido."