Sandra foi encontrada morta dentro do apartamentoReprodução

Publicado 26/07/2022 08:30

A Polícia Civil de São Paulo descobriu que o homem suspeito de matar a companheira e abandonar o corpo no apartamento junto com uma bebê de oito meses é mexicano e usava um nome falso. "Davi Rodrigues", de 30 anos, estava há cerca de dois meses com a vítima, a cabeleireira Sandra Maria de Souza Silva e, durante este período, ela relatou agressões à irmã, à mãe e a uma amiga.

As investigações apontaram que na verdade, a identidade verdadeira do suspeito é Daniel Ospina Garcia. Ele foi visto pela última vez ao deixar o prédio de Sandra carregando bolsas, na última sexta-feira, 22. Ele já foi preso por furto e tráfico de drogas, além disso, responde a um processo de expulsão do Brasil. A polícia pediu ajuda à Polícia Federal para verificar se o suspeito deixou o país.

A prisão de Garcia ainda não foi decretada e por isso, ele é considerado desaparecido. Depoimentos estão sendo colhidos pela polícia e um ex-companheiro de Sandra e um funcionário do prédio em que ela morava já conversaram com as equipes de investigação.

A perícia já solicitou imagens das câmeras de segurança e apreendeu um celular encontrado no local do crime. A filha de Sandra, uma bebê de oito meses, estava no berço quando vizinhos abriram a porta do apartamento da vítima. A mulher foi encontrada morta na cama com marcas de perfuração e sinais de violência. Já a criança, estava desnutrida e com marcas roxas que aparentavam ser de tentativas de sair do berço.

O pai da menina e a família de Sandra demonstraram interesse em ficar com a bebê. Agora o Conselho Tutelar deve decidir com quem ficará a guarda.