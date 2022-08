Incêndio na Boate Kiss deixou 242 mortos - Reprodução

Os sócios da boate Kiss, Mauro Hoffmann e Elissandro Spohr, deixaram a Penitenciária Estadual de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, por volta de 23h desta quarta-feira, 3. Os dois haviam sido condenados em dezembro de 2021, mas ganharam liberdade com a decisão do Tribunal de Justiça em Porto Alegre de anular o julgamento.

Por volta das 20h os músicos Marcelo Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão deixaram o Presídio Estadual de São Vicente do Sul, na Região Central do estado. Os membros da banda Gurizada Fandangueira, que foram os primeiros réus a saírem da prisão e estavam na cadeia desde de dezembro 2021. Suas condenações foram as primeiras pelas 242 mortes no incêndio da boate Kiss.

Alissandro Callegaro Spohr, o Kiko, recebeu pena de 22 anos e seis meses de prisão em regime fechado. Já o segundo sócio da boate, Mauro Hoffmann, foi condenado a 19 anos e seis meses de prisão. Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda, e Luciano Bonilha Leão, produtor de palco, deveriam cumprir 18 anos de prisão.



A decisão por anular o julgamento partiu dos desembargadores da 1ª Câmara Criminal, que atenderam aos pedidos da defesa dos acusados. Agora os réus serão submetidos a um novo júri. Na época, 35 familiares e sobreviventes da tragédia acompanharam o julgamento. Ligiane Rige da Silva, que perdeu a filha Andrielle no incêndio, falou com indignação sobre a decisão dos desembargadores.



"Os quatro têm responsabilidade, houve um julgamento, tivemos toda essa função, a gente vêm de Santa Maria e o que a gente recebe? Não tem o que dizer, é inacreditável o que está acontecendo", disse em entrevista à TV Globo.