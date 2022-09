Cachorro furta o lanche sem que o entregador perceba - Reprodução: redes sociais

Publicado 15/09/2022 13:28 | Atualizado 15/09/2022 16:28

Pará - Os animais sempre dão o que falar nas redes sociais. Nesta semana um vídeo está rendendo diversão entre os internautas. Nas imagens que circulam na internet, registradas por uma câmera de segurança, um motoboy é furtado e deixa seu cliente sem refeição. Mas o que chama a atenção é o autor do "crime": um cachorro. A cena inusitada ocorreu no domingo, 11, no município de Mocajuba, localizado na região do Baixo Tocantins, no Pará.



Na ocasião, o entregador abre a bolsa térmica, que está em sua moto, e vira de costas para chamar o cliente. No entanto, a refeição, acondicionada em um saco plástico, escorrega e não passa despercebida pelo um cachorro que está na calçada.



O animal pega a encomenda e atravessa a rua tranquilamente, sem ser notado pelo motoboy. Segundos depois, com o cachorro longe de vista, o entregador se vira e fica confuso ao não encontrar sua entrega. Ele até procura ao redor da moto, mas não acha nada.



Apesar do transtorno para o cliente, a agilidade e tranquilidade do cachorro, assim como a reação do motoboy, estão rendendo risadas nas redes sociais.