Droga foi encontrada pelos agentes dentro de um carro fúnebre na rodovia Fernão Dias, em São PauloDivulgação/PRF

Publicado 09/11/2022 11:28 | Atualizado 09/11/2022 11:34

Vargem (SP) - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na noite desta terça-feira, 8, 50 quilos de crack dentro de um caixão. A droga foi encontrada no interior de um carro fúnebre, que passava pela rodovia Fernão Dias, na altura do município de Vargem, em São Paulo.

O veículo, que seguia para Belo Horizonte, foi abordado durante uma fiscalização de rotina da PRF por volta das 23h30, próximo ao km 07. Os agentes perguntaram ao motorista se havia algum caixão dentro do carro. O homem confirmou e os policiais pediram a documentação do suposto morto. O condutor, no entanto, alegou, então, que levava o caixão vazio.



Ainda na abordagem, o motorista foi questionado sobre o motivo pelo qual ele transportava um caixão de SP para MG. Muito nervoso, ele não soube responder, o que motivou a vistoria do veículo.

Os policiais perceberam que a urna estava muito pesada. Ao abrir, encontraram 50 tabletes de crack, somando 50 quilos da droga.

O condutor, de 27 anos, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele confessou aos agentes que receberia R$ 10 mil pelo transporte. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Bragança Paulista.