Publicado 22/11/2022 15:22

São Paulo - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) postou nas redes sociais uma mensagem de pesar pelo falecimento do cantor Erasmo Carlos. O cantor “Tremendão” da Jovem Guarda morreu aos 81 anos na tarde desta nesta terça-feira (22).

“Erasmo Carlos, muito além da Jovem Guarda, foi cantor e compositor de extremo talento, autor de muitas das canções que mais emocionaram brasileiros nas últimas décadas. Tremendão, amigo de fé, irmão camarada, cantou amores, a força da mulher e a preocupação com o meio ambiente", escreveu Lula.

O petista ressaltou que Erasmo foi responsável por grandes sucessos que embalaram a vida de milhões de brasileiros ao longo das últimas décadas. “Deixa saudades e dezenas de músicas que sempre estarão em nossas lembranças e na trilha sonora de nossas vidas. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs de Erasmo Carlos", completou.

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) também demonstrou sua admiração pelo compositor. “A perda de Erasmo Carlos é sentida por todos os brasileiros. Cantor, compositor e instrumentista, o Tremendão dedicou 50 anos de dedicação à música e à cultura do nosso país embalando as vidas de gerações de brasileiros. Meus sentimentos à família e aos amigos", publicou.

Outros políticos se manifestaram

O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), também prestou sua homenagem para Erasmo. “Lamento muito o falecimento de Erasmo Carlos. Sempre fui muito fã e tive o prazer de o encontrar pessoalmente muitas vezes. Suas músicas embalaram multidões por todo o Brasil e fazem parte de nossa história. Meus sentimentos à família, amigos e fãs”, escreveu.

O deputado estadual eleito por São Paulo, Eduardo Suplicy (PT), foi outro político que demonstrou comoção pelo falecimento do músico. “Sofremos mais uma perda com a partida do cantor e compositor Erasmo Carlos, aos 81 anos. Ele iniciou a carreira na Jovem Guarda e encantou gerações com letras inspiradas, em parceria com Roberto Carlos. Erasmo foi inovador no rock nacional e extraordinariamente produtivo”, publicou.

Morte de Erasmo Carlos

O músico morreu nesta terça no Rio de Janeiro. Erasmo foi um dos pioneiros do rock e uma das principais lideranças da Jovem Guarda. Ele estava internado no Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade. O cantor deixa esposa e três filhos.

No dia 2 de novembro, o artista usou as redes sociais para comemorar sua saída do hospital. Ele ficou internado durante duas semanas para tratar de uma síndrome edemigênica. Após o tratamento, o cantor foi liberado pelos médicos para ficar em casa.

Porém, segundo informações da TV Globo, o compositor retornou ao hospital e foi intubado na última segunda (21).