Uilson de Sá da Silva era presidente da Associação de Catadores e Catadoras de MangabaReprodução/Redes Sociais

Publicado 30/11/2022 09:10 | Atualizado 30/11/2022 09:13

Um padre foi encontrado morto dentro da própria casa com sinais de asfixia por enforcamento. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira, 28, em Aracaju, Sergipe. Uilson de Sá da Silva, 47, era presidente da Associação de Catadores e Catadoras de Mangaba e defendia a manutenção da reserva no bairro em que morava, em Santa Maria.

Em nota, o grupo lamentou a morte do presidente: "É com muita tristeza que o Movimento das Catadoras de Mangaba de Sergipe (MCM) e as Associações de Catadoras de Mangaba dos Municípios de Indiaroba, Barra dos Coqueiros, Pirambu, Japaratuba e Estância vêm manifestar a perda de um dos maiores lutadores pela Reserva Extrativista de Mangabeiras do 17 março em Aracaju".

O texto afirma ainda que Uilson "junto com as 49 famílias de extrativistas da mangaba já haviam feito diversas denúncias contra a derrubadas de mangabeiras no bairro Santa Maria em Aracaju". "As lideranças extrativistas e o Sr. Uilson já haviam relatado diversas ameaças, inclusive chegando a acionar o Ministério Público", relatou. "Não descansaremos, não calaremos. Nossa voz irá ecoar até que todo o caso seja investigado e apurado", completou a publicação.

De acordo com o delegado Tarcísio Tenório, assim que o caso foi reportado à Polícia Civil, a equipe já iniciou os primeiros levantamentos. "Foram coletados elementos no local, e o corpo foi encaminhado ao IML, onde foi necropsiado. O inquérito foi instaurado e iremos dar continuidade às oitivas de testemunhas, familiares e pessoas que possam contribuir para elucidação dos fatos e há diligências sendo realizadas ao longo do dia", detalhou.



Segundo o diretor do IML, Victor Barros, será feito um painel toxicológico completo sobre a vítima. "Também foi encaminhado amostra de tecido pulmonar e o corpo foi inteiramente radiografado. Fizemos radiografia completa em todos os membros em busca de fraturas, que não foram encontradas", relatou.



Victor Barros complementou citando que um perito federal também irá atuar na investigação do caso. "O perito será encaminhado para a sala de necropsia junto à equipe do IML. Lá será feita uma reanálise do corpo. Apresentaremos todos os dados e encaminhamentos realizados até o momento. Ao final, o perito irá elaborar seu laudo pericial, que será encaminhado à autoridade policial federal", explicou.



O perito criminal George Queiroz afirmou que o corpo foi recebido com histórico inicial de asfixia por enforcamento. "Iniciamos os trabalhos periciais e encontramos elementos um tanto incomuns. Mas são elementos que não suficientes para afirmar suicídio ou homicídio. Então tivemos que lançar mãos de exames complementares, que foram solicitados para posterior divulgação dos resultados", concluiu.

O Ministério Público Federal (MPF) informou que, nesta terça-feira (29), abriu procedimento para acompanhar as investigações da morte do líder comunitário e ainda afirmou que "desde 2019, ele estava inserido no Programa Nacional de Proteção a Defensores de Direitos Humanos, a pedido do MPF". "Uilson de Sá Silva estava no programa porque recebeu ameaças devido à atuação na defesa do território dos catadores de mangaba em Aracaju", disse a nota.



De acordo com o ministério, a procuradora da República Lívia Tinôco, que estava no plantão, ao tomar conhecimento da morte, foi ao local e conversou com a família, membros da comunidade e com as autoridades presentes. "A procuradora informou os fatos ao programa de proteção e pediu apoio da Polícia Federal nas investigações para elucidar as causas e circunstâncias da morte", disse o MPF.



O procedimento aberto durante o plantão será distribuído a um procurador da República com atuação na área criminal.

Revolta nas redes sociais

Eliane Aquino, ativista e integrante da equipe de transição de Lula no setor de Direitos Humanos, compartilhou sua tristeza em uma publicação no Instagram . Se referindo a Uilson como "um homem de Deus, defensor da natureza e principalmente da nossa amada Reserva das Mangabeiras", Eliane escreveu: "Em um momento de dor como esse, é difícil encontrar palavras, mas quero honrar e agradecer a Uilson por todo o carinho e acolhimento de sempre. Com toda certeza, no Santuário das Mangabeiras, seus ensinamentos ecoarão por muitos e muitos anos. Sua luta não será em vão. Espero que a policia possa elucidar o caso o mais rápido possível."

Nos comentários da publicação, colegas e internautas se mostraram revoltados. "Falecimento não: atroz assassinato! Não é triste. É revoltante!!", escreveu um. "Tentaram silenciar aquele que falava em nome dos invisíveis... mas não calaram, Uilson agora é estrela que nós guiará ainda mais nessa luta. A sua vida não foi ceifada em vão. Uilson eterna presença", disse um amigo. "Uma voz se cala. Outras continuarão ecoando nessa luta por direitos", declarou outro. "É revoltante demais. Que a justiça seja feita o mais breve possível. A certeza da impunidade é o que move todos esse crimes atrozes. Justiça por Uilson", afirmou uma usuária do aplicativo.

A deputada estadual eleita por Sergipe e ativista, Linda Brasil, também publicou uma mensagem, no Twitter: "Muito triste! Acabo de receber a notícia de que Uilson de Sá, presidente da Associação de Catadoras/es de Mangaba e lutador incansável da última reserva extrativista de mangaba de Aracaju, no Santa Maria, foi encontrado morto e amarrado em sua residência. Justiça por Uilson!", pediu.

Em publicações da Associação de Catadores no Instagram sobre o caso, colegas comentaram: "É um crime que não atinge somente a comunidade tradicional, como também os direitos humanos! Isso não pude passar impune, os responsáveis devem ser punidos severamente", disse um. "Essas ações precisam causar indignação e revolta. Esses criminosos não interromperam só uma vida, tentaram também interromper um ideal, mais nós não podemos deixar morrer o legado de Vilson. Mais um Mártir que parte para calar o povo, nós não nos calaremos!", apontou outro.