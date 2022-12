'Não tem o mínimo espírito democrático', afirma Alckmin sobre Bolsonaro - Evaristo Sá/AFP

Publicado 08/12/2022 18:54

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) disse nesta quinta-feira (8) que o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) "não tem o mínimo espírito democrático" e ressaltou que, apesar de ter sido adversário de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no passado, o petista sempre foi "afável" com ele.



"Só tem uma pessoa no Brasil para ganhar a eleição, não do Bolsonaro, da máquina. Porque a reeleição é muito desigual. Só o Lula teria condição de enfrentar essa eleição, de evitar uma reeleição que eu entendia ser muito ruim. Eu fui colega do Bolsonaro, não tenho nada pessoal contra ele, mas ele não tem o mínimo espírito democrático, que é essencial. As pessoas passam e as instituições ficam, precisamos fortalecer as instituições", disse Alckmin durante o programa Central da Transição da Globonews.

O vice eleito acrescentou ainda que "o grande problema do atual governo é a autocracia".



Questionado sobre a relação com o presidente eleito, o ex-governador de São Paulo disse que "Lula sempre foi afável, fomos adversários, mas eu e Lula nunca colocamos em risco a democracia. A experiência faz diferença".

Sobre lealdade ao petista, Alckmin diz que terá lealdade absoluta. "Não há meia lealdade, a mesma lealdade que tive com Mário Covas, terei com Lula, diria até que tenho mais afinidade".