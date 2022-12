Ladrão arrependido deixou objetos roubados ao lado de bilhete no jardim da casa do delegado - Reprodução

Publicado 13/12/2022 13:30

Belo Horizonte - O roubo de uma residência no bairro Anchieta, em Belo Horizonte, Minas Gerais, teve um desfecho inesperado, mas positivo. Após descobrir que a residência pertencia a um delegado, um dos ladrões se arrependeu, devolveu todos os objetos levados no sábado, 10, e ainda deixou um bilhete no jardim da casa.

"Estou devolvendo tudo que foi levado, não quero problemas. Se soubesse que era casa de polícia, não teria entrado. Me desculpa. Sou sujeito homem, por isso, estou devolvendo", diz o bilhete escrito à mão.



Entre os objetos roubados estava uma arma, de propriedade do delegado identificado como João Reis. O ladrão arrependido ainda deixou um bilhete com pedido de desculpas. O policial não estava em Belo Horizonte no dia do roubo.

Na manhã de segunda-feira, 12, todos os objetos roubados, inclusive um revólver, foi encontrado no jardim da casa, ao lado do bilhete do criminoso arrependido. Um dos quatros homens envolvidos no roubo já foi identificado pela Patrulha Metropolitana Unificada de Apoio (Puma) como Bruno Leonardo de Paula, que ao ser preso confessou o crime.