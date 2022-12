SC: camaro apreendido durante operação vira viatura da Polícia Civil - Divulgação

Publicado 16/12/2022 11:43 | Atualizado 16/12/2022 18:38

Florianópolis - A Polícia Civil de Içara, em Santa Catarina, inseriu em sua frota um carro de luxo apreendido em uma operação contra o tráfico de drogas. A notícia foi anunciada na última quarta (14). Segundo a delegacia, o Camaro modelo 2013 foi cedido pela Justiça durante a tramitação de um processo criminal.

A medida é para evitar, segundo a corporação, o "desgaste do carro em um pátio público" e também "incrementar o trabalho policial". O veículo foi caracterizado com a identidade visual da Polícia Civil antes de ser colocado nas ruas.

Segundo a polícia, o veículo deverá ser usado para funções institucionais, como ações de prevenção e eventos em que a corporação participar.

O veículo foi apreendido durante a “Operação Língua Solta”, iniciada em 2020 e que ocorreu em duas etapas. Na época, a ação identificou um grande fornecedor de drogas da região de Criciúma.

De acordo com as autoridades, o traficante mantinha um elevado padrão de vida em decorrência dos crimes. O homem foi há mais de 20 anos de prisão por crimes, como tráfico drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro no estado.