Decisão de Moraes que determina a proibição do porte de armas no Distrito Federal começa a velar nesta quarta-feira - EVARISTO SA / AFP

Decisão de Moraes que determina a proibição do porte de armas no Distrito Federal começa a velar nesta quarta-feiraEVARISTO SA / AFP

Publicado 28/12/2022 13:52

Brasília - As autorizações para o porte de armas de fogo e munições ficam proibidas a partir desta quarta-feira, 28, no Distrito Federal. A decisão foi confirmada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ela tem efeito provisório até o dia 2 de janeiro de 2023 e enquadra colecionadores atiradores e caçadores, conhecidos como 'CACs'. A medida atende a um pedido do futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB) , em razão da crescente preocupação com a segurança na posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).