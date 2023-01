Agentes da 48ª Companhia Independente de Polícia Militar encontraram arma do crime com o suspeito - Divulgação/ 48ª CIPM

Publicado 04/01/2023 13:31 | Atualizado 04/01/2023 13:38

Salvador - O que era para ser um ambiente de paz, teve momentos de caos — e, por pouco não acabou em tragédia em uma igreja evangélica na Bahia. Duas pessoas que estavam dentro de um templo em Salvador foram esfaqueadas por um homem de 28 anos nesta terça-feira, 3, segundo a Polícia Civil. Já de acordo com a Polícia Militar, três pessoas foram feridas pelo suspeito, que usou uma peixeira no ataque.

O caso aconteceu no bairro Sussuarana. O homem, que já está preso, invadiu durante a tarde a igreja, na Avenida Ulysses Guimarães, e cometeu as agressões. A PM informou que foi acionada por pessoas que passavam pelo local.

Quando os agentes da 48ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) chegaram à igreja, o suspeito já havia sido imobilizado por membros da congregação. Com o suspeito, foi encontrada a arma utilizada no crime.

Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada com o total de duas vítimas. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

De acordo com a Civil, os alvos das facadas foram pastores. A corporação não informou possíveis motivações do crime, nem se havia culto no momento das agressões. O homem responderá a inquérito policial.