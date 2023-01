Candidato ao governo do Rio pelo PSB, Marcelo Freixo confirmou a volta ao PT - Nathalia Schumaker

Candidato ao governo do Rio pelo PSB, Marcelo Freixo confirmou a volta ao PTNathalia Schumaker

Publicado 04/01/2023 12:43 | Atualizado 04/01/2023 12:46

Brasília - O deputado federal Marcelo Freixo oficializou nesta quarta-feira, 4, a volta ao Partido dos Trabalhadores (PT) após 20 anos. Escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Freixo, de 55 anos, se despediu do Partido Socialista Brasileiro (PSB) pelas redes sociais e reforçou o papel da estratégica aliança com o "novo" partido para recuperar o espaço perdido pela esquerda para o bolsonarismo no Rio de Janeiro.

"A superação do bolsonarismo começa pelo RJ, seu estado de origem. Por isso, junto com o PT, vamos fortalecer o trabalho de base, dialogando com os movimentos sociais, para ampliarmos nosso alcance na sociedade e elegermos candidatos comprometidos com a defesa da democracia", publicou Freixo.

Formado em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Freixo se filiou ao PT em 1986 e permaneceu no partido até 2003. Conhecido pela militância dos direitos humanos, consolidou-se como uma das lideranças do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) entre 2005 e 2021. Na sigla foi um dos nomes mais combativos, com protagonismo, como deputado estadual, na CPI das Milícias, em 2008.

Com um criticado movimento mais ao centro, filiou-se ao PSB em 2021, partido pelo qual disputou o governo do Rio de Janeiro com Cláudio Castro, do Partido Liberal (PL), eleito no primeiro turno.