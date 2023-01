Bolsonaro viajou para a Flórida no dia 30 de dezembro - Cléber Mendes/Agência O Dia

Bolsonaro viajou para a Flórida no dia 30 de dezembroCléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 09/01/2023 15:06 | Atualizado 09/01/2023 15:12

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado nesta segunda-feira, 9, no hospital AdventHealth Celebration, em Orlando, nos Estados Unidos, com dores abdominais. A informação é do colunista Lauro Jardim, do jornal "O Globo".

Desde que sofreu a facada, durante campanha eleitoral em 2018, Bolsonaro já havia foi internado pelo menos seis vezes. A mais recente ocorreu em novembro de 2022, quando deu entrada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. Ele já realizou seis cirurgias e foi diagnosticado com covid-19.

O ex-chefe do Executivo viajou para fora do Brasil no dia 30 dezembro, antes da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele foi acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e da filha Laura, de 12 anos. A família está hospedada em uma casa de férias do ex-lutador de MMA José Aldo, na cidade de Kissimmee, a cerca de 35 quilômetros de Orlando.