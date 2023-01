Moraes discursou na solenidade de posse do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues - Reprodução: TV Brasil

Publicado 10/01/2023 13:07

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, afirmou nesta terça-feira, 10, que as instituições punirão "todos os responsáveis" pelos atos de terrorismo na Esplanada dos Ministérios, no último domingo, 8, por uma minoria de bolsonaristas radicais . Moraes deu a declaração durante um discurso na solenidade de posse do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

"Dentro da legalidade, as instituições irão punir todos os responsáveis, todos. Aqueles que praticaram os atos, aqueles que planejaram os atos, aqueles que financiaram os atos e aqueles que incentivaram, por ação ou omissão. Porque a democracia irá prevalecer", declarou.

Moraes classificou a Polícia Federal (PF) como um "órgão competentíssimo que, ano após ano, vem ganhando o respeito da população". O ministro ainda afirmou que a operação que desmobilizou o acampamento bolsonarista em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, na última segunda-feira, 9 , foi "necessária para garantir a democracia, para mostrar que não há "apaziguamento" nas instituições brasileiras".

"Se o apaziguamento tivesse dado certo, não teríamos tido a Segunda Guerra Mundial. A ideia de apaziguamento é por covardia ou por interesses próprios. Temos que combater firmemente o terrorismo, as pessoas antidemocráticas, as pessoas que querem dar o golpe, que querem o regime de exceção", afirmou Moraes.

O termo 'apaziguamento' é usado para se referir à tentativa de governos europeus de negociar e aliviar tensões com a Alemanha nazista de Hitler, nos anos 1930. A estratégia de não isolar ou enfrentar o regime de Hitler se provou errada e resultou na Segunda Guerra Mundial.

"Não é possível conversar com essas pessoas de forma civilizada, essas pessoas não são civilizadas. Basta ver o que fizeram no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, e com muito mais raiva e ódio no Supremo Tribunal Federal", acrescentou.

"Mas as instituições não são feitas só de mármore e cadeiras. São feitas de pessoas, de coragem, de cumprimento da lei. Não achem esses terroristas que até domingo faziam badernas e crimes, e que agora reclamam que estão presos querendo que a prisão seja uma colônia de férias. Não achem que as instituições irão fraquejar", disse. O ministro finalizou o discurso parabenizando Andrei Rodrigues e a Polícia Federal.