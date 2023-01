Etchegoyen chefiou o GSI durante o governo Temer, entre 2016 e 2019 - Antonio Cruz/Agência Brasil

Publicado 19/01/2023 08:32 | Atualizado 19/01/2023 08:34

Ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no governo Michel Temer, o general Sérgio Etchegoyen criticou a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que ele "perdeu a confiança" em parte das Forças Armadas. Etchegoyen afirmou, na terça-feira, 17, que a fala do presidente demonstra "profunda covardia" e não contribui para pacificar o país.

"Passado o triste episódio do dia 8, o presidente Lula, comandante supremo das Forças Armadas, dá uma declaração clara à imprensa de que não confia nas Forças Armadas. Como é que se pacifica o País a partir daí? Como é que se pacificam as Forças Armadas, que são uma instituição de Estado com a qual os governos do PT conviveram por 16 anos?", disse o general em entrevista ao programa gaúcho 'Pampa Debates'.

"O presidente da República (...) sabe, desde já, que nenhum general vai convocar uma coletiva para responder à ofensa. Então isso é um ato de profunda covardia, porque ele sabe que ninguém vai responder. Ele sabe que ninguém vai contestar o que ele está dizendo. Ou seja, é a velha técnica de procurar culpados", acrescentou Etchegoyen.

Na última semana, em um contexto de críticas sobre a atuação do Exército durante a invasão e depredação do Palácio do Planalto, Lula relatou falta de confiança em parcela dos militares da ativa. "Eu perdi a confiança, simplesmente. Na hora que eu recuperar a confiança, eu volto à normalidade", disse o petista. Pela primeira vez um presidente rejeitou ter militares fardados como ajudantes de ordens.

Poder moderador

Em outra declaração, o chefe do Executivo falou que as Forças Armadas "não são poder moderador como pensam que são". O petista afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro "poluiu" a instituição. "É como se tivesse dado um terremoto, mudou tudo de lugar. Bolsonaro mudou o comportamento de muita gente nesse país", disse.

O general Etchegoyen chefiou o GSI durante o governo Temer, entre 2016 e 2019. O órgão é responsável direto pela segurança do presidente. Lula escolheu permanecer com a segurança da Polícia Federal por desconfiança de alguns militares lotados no GSI.