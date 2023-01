Mãe de Galvão Bueno, Mildred dos Santos morre aos 93 anos - Reprodução do Instagram

Publicado 24/01/2023 12:40 | Atualizado 24/01/2023 12:52

Rio - Mildred dos Santos, mãe de Galvão Bueno, morreu aos 93 anos no Hospital Evangélico de Londrina, no interior do Paraná, na manhã desta terça-feira. Ela, que já estava recebendo cuidados paliativos, teve uma passagem 'serena', segundo o narrador.

"Hoje acordei às 5h30 e Dona Mildred, minha mãe, estava começando a nos deixar, 12 dias antes de completar 94 anos! Sem sofrimento, com todos os cuidados paliativos que já vinham sendo carinhosamente aplicados na UTI do Hospital Evangélico em Londrina. Ela partiu serena, depois de uma grande e completa vida aqui no nosso mundo", afirmou Galvão, em nota enviada ao "Notícias da TV".

O velório de Mildred será no Parque das Alamandas, em Londrina, nesta quinta-feira, às 10h. O sepultamento está marcado para às 17h.

Para quem não lembra, Mildred dos Santos foi uma das grandes estrelas da TV Tupi, entre 1951 e 1958. Ela, inclusive, recebeu o apelido de Pequetita devido a quantidade de beijos que dava nas novelas. Ela deixou a atuação para cuidar de Galvão, fruto de seu relacionamento com o diretor de televisão Aldo Viana.