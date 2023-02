Aliado de Jair Bolsonaro, Marcos do Val 'fabrica' uma série de versões sobre a reunião que discutiu golpe de Estado - Reprodução: redes socias

Publicado 08/02/2023 16:44

Brasília - O senador Marcos do Val (Podemos-ES) afirmou nesta terça-feira, 8, ter manipulado intencionalmente o noticiário com informações incoerentes sobre o plano golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na semana passada, o parlamentar revelou numa live o ex-chefe do Executivo e o deputado federal Daniel Silveira, expulso nesta terça do PTB-RJ, arquitetaram detalhes para execução de um golpe de Estado.

A trama tinha como objetivo anular o resultado das eleições presidenciais de 2022, que teve Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como vencedor. Abordado pelo Youtuber Ronny Teles, do Val afirmou que denúncias sobre as articulações golpistas foi uma estratégia. O ativista rebateu dizendo que a Justiça não estaria "tratando muito bem essa estratégia".



No entanto, do Val respondeu que "o resultado está dando certo" e que tem "certeza" que é positivo.



O ativista então questionou qual seria o objetivo do senador, que respondeu: "Com o tempo vocês vão saber qual é. Vocês podem ter certeza que com o tempo vocês vão saber qual é. O objetivo foi atingido, e é claro que eu fiz essa manipulação de notícias desencontradas, mas um dia vocês podem entender isso daí", disse o senador.



Sobre o pedido de afastamento do ministro Alexandre de Moraes, o parlamentar disse que "com o tempo vocês vão ver o que vai acontecer e ficarão muito felizes".



Na última quinta-feira, 2,, Marcos do Val anunciou em live durante a madrugada que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou convencê-lo a dar um golpe de estado. Mais tarde, o senador afirmou que o plano golpista foi projetado pelo ex-deputado Daniel Silveira e que o ex-presidente Jair Bolsonaro não impediu o aliado.



Em dezembro de 2022, Do Val disse que participou de uma reunião com Bolsonaro e Silveira, onde recebeu um pedido para gravar uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Durante o encontro, o parlamentar conduziria o magistrado a "falar que em alguns de seus processos ele ultrapassou a linha da Constituição", com o objetivo de prender Moraes e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Investigação



Alexandre de Moraes acatou um pedido da Polícia Federal e autorizou que o senador Marcos do Val desse depoimento a respeito da denúncia.



Na sexta-feira, 3, o ministro determinou que a Polícia Federal abrisse uma investigação contra do Val por suspeita de falso testemunho e denunciação caluniosa.



Moraes pediu para que PF cumpra diligências necessárias para investigar o senador e determinou o sigilo do processo. Ele ainda determina que a revista Veja e as emissoras 'CNN' e 'GloboNews' envie as entrevistas do parlamentar ao STF no prazo de cinco dias.



"Ouvido sobre os fatos, o Senador Marcos do Val apresentou, a Policia Federal, uma quarta versão dos fatos por ele divulgados, todas entre si antagônicas, de modo que se verifica a pertinência e necessidade de diligencias para o seu completo esclarecimento", afirmou Moraes, em seu despacho.