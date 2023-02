Polícia tenta localizar o autor dos disparos - Reprodução/TV Globo

Polícia tenta localizar o autor dos disparosReprodução/TV Globo

Publicado 26/02/2023 11:55

A polícia de Belo Horizonte procura por uma homem suspeito de matar o pai de uma criança com autismo após se irritar com o filho da vítima na noite deste sábado, 25. Segundo os policiais, o crime ocorreu em um bar da Vila São João Batista, na região de Venda Nova. O suspeito teria ficado bravo com o filho da vítima estar apertando com intensidade a buzina de um carro e discutido com o homem. Com isso, segundo o Boletim de Ocorrência, ele teria ameaçado o pai da criança dizendo que buscaria uma arma para resolver a situação.

Pouco depois, por volta das 21 horas, o autor do crime teria voltado em um táxi e ido em direção à vítima com uma arma. Após isso, ele disparou diversas vezes contra à vítima, sem qualquer chance de defesa. O pai da criança chegou a ser levado para o Hospital Risoleta Tolentino Neves por pessoas que estavam no bar, no entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.



Testemunhas identificaram o autor dos disparos, mas ele ainda não foi localizado pela polícia.