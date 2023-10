Ranani Glazer prestou serviço militar em Israel - Reprodução/Instagram

Publicado 10/10/2023 09:05 | Atualizado 10/10/2023 17:45

Quando ainda tinha 20 anos, no fim de 2019, Ranani fez uma postagem em sua rede social armado e com um uniforme militar. Junto com a foto estava a frase em inglês: ''the beginning'', que significa ''o começo''.

Nos meses seguintes, Ranani fez diversas outras postagens sobre o tema, incluindo uma em hebraico, que dizia: ''Primeira viagem com meus irmãos''.

Ataque e fuga para bunker

A vítima curtia uma festa próxima à Faixa de Gaza pouco antes do início dos ataques na região. Quando o bombardeio do grupo Hamas começou, Ranani foi com sua namorada, Rafaela Treistman, um amigo e um grupo de pessoas até um bunker para se proteger dos ataques.