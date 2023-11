Paulo Gonet, Lula e Flávio Dino - Ricardo Stucket/PR

Publicado 27/11/2023 14:36

Brasília - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou, nesta segunda-feira, 27, as indicações do ministro da Justiça, Flávio Dino, ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e de Paulo Gonet ao cargo de procurador-geral da República. Os convites foram feitos durante reunião no final da manhã desta segunda-feira no Palácio da Alvorada.

De acordo com as redes sociais do petista, as indicações já foram encaminhadas ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, encaminhou, nesta segunda-feira, 27 de novembro, ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, as indicações de Flávio Dino ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e de Paulo Gonet ao cargo de procurador-geral da… pic.twitter.com/RLN4ZE1UTU — Lula (@LulaOficial) November 27, 2023

Flávio Dino agradeceu a indicação e prometeu que irá dialogar "em busca do honroso apoio dos colegas senadores e senadoras".

O presidente Lula me honra imensamente com a indicação para Ministro do STF. Agradeço mais essa prova de reconhecimento profissional e confiança na minha dedicação à nossa Nação. Doravante irei dialogar em busca do honroso apoio dos colegas senadores e senadoras. Sou grato pelas… — Flávio Dino (@FlavioDino) November 27, 2023 O nome de Paulo Gonet foi escolhido por Lula fora da lista tríplice, que foi respeitada pelos outros governos petistas. Após a indicação, Gonet agradeceu. "Fui recebido agora e o indicado pelo presidente Lula, muito para a minha honra e responsabilidade. Agradeço a confiança do presidente e espero contar agora com a confiança também dos senadores da República", disse.

Os indicados passam por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que também emite votos sobre as nomeações. É necessário que os nomes sejam aprovados pelo plenário do Senado, obtendo pelo menos 41 votos favoráveis. Se o Senado aprovar os nomes de Dino e Gonet, caberá ao STF e à PGR definir a data das posses.