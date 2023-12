Cantor gospel Pedro Henrique morreu aos 30 anos após passar mal em show - Reprodução Internet

Cantor gospel Pedro Henrique morreu aos 30 anos após passar mal em showReprodução Internet

Publicado 14/12/2023 08:52 | Atualizado 14/12/2023 09:12

Rio - O cantor gospel Pedro Henrique, de 30 anos, morreu após sofrer um infarto fulminante, durante um show em Feira de Santana, na Bahia, na noite desta quarta-feira. De acordo com as primeiras informações, o artista estava no palco quando passou mal. A causa da morte, no entanto, ainda não foi confirmada. A gravadora do artista lamentou o ocorrido nesta quinta, no Instagram.

"Há situações na vida muito difíceis, nas quais não temos explicação. Basta entendermos que a vontade de Deus prevalece! Pedro foi um jovem alegre, amigo de todos. Filho único. Um esposo presente e um pai super dedicado. Não há pastor ou cristão nesse Brasil que fale algo diferente disso: Pedro é simples, é crente! Que sorriso! Que simpatia! Que voz! O tipo de gente da gente, que é muito bom ter por perto!", iniciou o comunicado.

"Cremos que Pedro terá um lugar de destaque no grande Coro Celestial! Talvez solando 'A Cruz era pra mim'… ou nos lembrando de que Deus honrará a nossa descendência! As canções na sua voz não morrerão e o seu legado permanecerá através de sua esposa, de sua filhinha Zoe e de tantas vidas que foram e serão alcançadas por Cristo através dos registros da sua voz!", continuou.

"A Suilan e a todos os familiares e amigos o nosso mais profundo pesar, nosso respeito, total apoio em todas as áreas que possamos ajudar, e o nosso sincero Abraço! Nos alegramos tantas vezes juntos, e agora choramos com os que choram. O segmento da música cristã está de luto. A família Todah Music está de luto. O céu em coro recebe um filho ilustre: Pedro Henrique! Até breve querido irmão!!! Até breve!", finalizou.

Pedro Henrique havia se tornado pai há um mês. Ele deixa a mulher, Suillan, e a filha, Zoe. Os fãs lamentaram no Twitter.

Mano, o Pedro Henrique faleceu como assim véi!!!! pic.twitter.com/Fy6QJd2fpo — RICARDO (@ricardujunior) December 14, 2023

Pedro Henrique, uma das vozes mais lindas que já ouvi, morreu ontem, de infarto fulminante, em Salvador.

Ele cumpriu a missão que Deus lhe confiou até seu último segundo de vida.

Deixe as teorias da conspiração e os discursos de ódio de lado.

Ore pelos familiares.

TENHA EMPATIA. pic.twitter.com/dFY8Ae1gaG — Paulo M. O. Belo (@PauloMob) December 14, 2023

Notícias tristes, com Pedro Henrique

Amava ouvir ele cantando pic.twitter.com/DcVhYMcW7a — mirela (@mirelalima05) December 14, 2023