Casa de prostituição Palazzo foi alvo da investigação - Reprodução

Publicado 18/12/2023 12:04

Pará - Cinco influenciadores digitais de Belém, Bragança e Castanhal, no Pará, foram presos, nesta segunda-feira (18), em uma operação da Polícia Civil que investiga uma organização criminosa de jogos de azar na internet. A ação envolve o jogo ''Fortune Tiger'', também conhecido como 'Jogo do Tigrinho', que gerou grandes prejuízos para seus usuários.

Ao todo, serão cumpridos 24 mandados, sendo 12 de prisão e 12 de busca e apreensão. A casa de prostituição Palazzo, em Belém, capital do estado, foi um dos alvos de busca e apreensão. As informações foram divulgadas pelo jornal local ''O Liberal''.

O influenciador dono da conta ''Mago das Unhas'', que possui mais de 100 mil seguidores no Instagram, foi um dos presos na operação. Ele divulgava o 'Jogo do Tigrinho' em seus stories.

Influenciador conhecido como 'Mago das Unhas' é um dos presos Reprodução

De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram há quatro meses. A organização criminosa é suspeita de promover o jogo fraudulento através de influenciadores locais. Foram apreendidos até o momento cinco carros de luxo, duas motos, documentos, aparelhos eletrônicos e máquinas de cartões.

Policiais civis de delegacias de 14 municípios do Pará participaram da operação, que deve seguir ao longo do dia. A reportagem buscou contato com o estabelecimento ''Palazzo'' e com o influenciador, mas não obteve resposta até a publicação dessa reportagem.