Publicado 19/12/2023 11:47 | Atualizado 19/12/2023 14:01

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) queixou-se nesta terça-feira, 19, de que suas vitórias eleitorais são atribuídas à "sorte" e afirmou que, se isso fosse verdade, seu grupo deveria permanecer no governo do país.

"Toda vez que eu ganho as eleições, é porque 'o Lula tem sorte'. Se é verdade que eu tenho sorte, o povo deveria me eleger para sempre", declarou Lula na transmissão ao vivo nas redes sociais da sua live Conversa com o presidente.

No momento da declaração, Lula foi questionado sobre seu bem-estar físico e emocional e disse estar bem "com a vida, com a parceira e com o seu mundo".

"Tenho consciência da importância que temos para este momento histórico do Brasil. Tenho consciência das falhas e das virtudes", acrescentou, e reclamou sobre o mérito da sua conduta ser creditado apenas ao fator sorte. "Esse país está precisando de tanta sorte que a gente não deveria sair mais", disse.

No início da tarde, o presidente repostou uma publicação de uma página que informava que o Brasil voltou ao grupo das 10 maiores economias do mundo em 2023. Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI).

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil é estimado em US$ 2,13 trilhões neste ano. O país ultrapassou o Canadá, com PIB nominal de US$ 2,12 trilhões.



Ainda de acordo com o levantamento, as três maiores economias do planeta são Estados Unidos, China e Alemanha, que ultrapassou o Japão.

No compartilhamento, Lula escreveu: "Vocês não sabem o trabalho que dá para ter tanta sorte...".