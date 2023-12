Lula admite dificuldades do governo no Congresso por não ter a maioria - Ricardo Stuckert / PR

Lula admite dificuldades do governo no Congresso por não ter a maioriaRicardo Stuckert / PR

Publicado 22/12/2023 17:43

Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu, nesta sexta-feira (22) em discurso durante um evento de Natal com catadores de papel no estádio Mané Garrincha, em Brasília, que tem dificuldades em aprovar determinados temas no Congresso. O motivo do impasse se deve ao fato do governo não possuir a maioria de parlamentares no Legislativo.

Como um exemplo das dificuldades, o presidente citou o texto do marco temporal. Em 14 de dezembro, o Congresso derrubou o veto de Lula ao tema. Ao todo, o presidente petista tinha vetado 47 trechos da lei aprovada pelos congressistas. Na sessão do dia 14, 41 vetos foram rejeitados e seis mantidos.



A Câmara e Senado haviam aprovado projeto que limita demarcações de terras indígenas às ocupadas por eles até a promulgação da Constituição em outubro de 1988. Foi uma resposta ao julgamento ocorrido em setembro, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional a tese.

"Vocês viram o que aconteceu. Foi aprovada a questão do marco temporal. Vocês estão lembrados que já tinha uma decisão da Suprema Corte. Aí, a Câmara aprovou uma coisa totalmente contrária àquilo que o movimento queria, que os indígenas queriam", afirmou o presidente.

"Quando chegou na minha mão, vetei tudo. Mas voltou para o Congresso, e o Congresso derrubou meu veto. Agora, se a gente quiser, a gente vai ter que voltar a brigar na Justiça, porque a gente não tem maioria, apesar de muitas coisas o Congresso ter contribuído para a gente conquistar coisas e avançar", completou Lula.