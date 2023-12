Pedro Domingos do Prado inspirou música que foi hit em 2022 - Reprodução/Rede Social

Pedro Domingos do Prado inspirou música que foi hit em 2022Reprodução/Rede Social

Publicado 26/12/2023 08:06 | Atualizado 26/12/2023 08:47

Curitiba - Pedro Domingos do Prado, o homem que inspirou a letra da música 'Acorda Pedrinho', que fez muito sucesso em 2022, morreu na noite desta segunda-feira (25). Ele, que tinha 65 anos, morava em Curitiba-PR. A morte foi informada pela prefeitura da cidade.

O homem foi encontrado morto em um quarto de hotel no centro da capital paranaense. A causa do falecimento ainda não foi divulgada.

Em suas redes sociais, a banda Jovem Dionísio, que lançou o hit, lamentou o ocorrido: ''É com imensa tristeza em nossos corações que hoje nos despedimos do nosso grande amigo Pedrinho. O maior motivo por nós amarmos tanto o bar do Dionisio é pelas amizades que fizemos lá dentro'', diz um trecho do depoimento.

História da música

Os integrantes da banda, originalmente chamada de ''Rúfi'', buscavam um novo nome para ela. Como frequentavam muito o Bar do Dionísio, em Juvevê, Curitiba, decidiram homenagear o estabelecimento e rebatizar o grupo como ''Jovem Dionísio''.

Pedro Domingos do Prado, o Pedrinho, também frequentava o bar. Como era um exímio jogador de sinuca, costumava estar sempre por volta da mesa. Muitas vezes, Pedrinho gostava de tirar um cochilo entre uma partida e outra. Por isso, foi criado o verso: ''Acorda, Pedrinho''.

O sucesso foi tanto que, em junho de 2022, o hit entrou no top-50 das músicas mais escutadas globalmente no Spotify.

fotogaleria

Depoimento completo da banda

''É com imensa tristeza em nossos corações que hoje nos despedimos do nosso grande amigo Pedrinho. O maior motivo por nós amarmos tanto o bar do Dionisio é pelas amizades que fizemos lá dentro. Ganhamos diversos amigos de todos os tipos. Cada pessoa com suas particularidades e histórias únicas, mas sempre com uma coisa em comum: carinho.

Pedrinho, com toda certeza, foi o canalizador de todo esse carinho que o bar oferece. Qualquer pessoa que pisou lá dentro e conversou um pouco com ele sabe disso. As diversas histórias que já ouvimos (e as que ainda não ouvimos) confirmam o tamanho da falta que ele fará pra todos nós.

Hoje, o Bar do Dionísio, a Jovem Dionísio, o Juvevila e todo mundo que um dia teve a sorte de cruzar com ele, lamenta a perda de uma pessoa tão insubstituível. Nunca esqueceremos o quão importante ele foi. Obrigado, Pedrinho. Cantaremos seu nome com todo o carinho que você nos deu. Um dia a gente se encontra pra terminar aquela partida de sinuca'', diz a nota.