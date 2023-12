Corpos foram encontrados no segundo dia de buscas - Divulgação

Publicado 26/12/2023 12:31 | Atualizado 26/12/2023 12:33

Goiás - Um pai tentou salvar seu filho de um afogamento em um rio no município de Cumari, no interior de Goiás, nesta segunda-feira (25). No entanto, a tentativa foi em vão e ambos morreram afogados.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento para o ocorrido aconteceu no fim da tarde, pouco após às 18h. As buscas aconteceram ainda na noite desta segunda-feira até às 22h, quando os militares deixaram o local por conta dos riscos.

Ao amanhecer desta terça-feira (26), as buscas foram retomadas por mergulhadores especializados em resgates. O corpo do filho foi encontrado às 9h55, enquanto o do pai foi encontrados às 11h37.

Os dois estavam no local rural por lazer para aproveitar o feriado do Natal. Havia familiares e amigos às margens do rio.

O Corpo de Bombeiros de Goiás expressou ''profundas condolências à família enlutada''. A corporação também garantiu que utilizou seus melhores ''recursos disponíveis para localizar as vítimas e prestar o suporte necessário aos familiares''.