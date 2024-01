Rinaldo Aparecido Gomes de Oliveira tinha 55 anos - Reprodução

Publicado 09/01/2024 08:55

São Paulo - Um guarda civil metropolitano de 55 anos foi morto ao reagir a um assalto, na tarde de domingo (7), no Capão Redondo, na Zona Sul da capital paulista. Segundo a polícia, os assaltantes usavam uma arma de brinquedo, mas conseguiram pegar o revólver do guarda e o mataram a tiros.

Segundo a Polícia Militar, Rinaldo Aparecido Gomes de Oliveira, trabalhava como subinspetor da GCM na Inspetoria Regional do Campo Limpo. Ele estava a caminho do trabalho e, quando trafegava pela Rua Manoel José Pereira, foi abordado por dois assaltantes em uma moto.

Os ladrões, que estavam com uma arma de brinquedo, tentaram render o guarda e roubar sua moto. Mas o guarda reagiu e entrou em luta corporal com os assaltantes. Eles conseguiram pegar a arma de Oliveira e dispararam contra sua barriga e seu rosto. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital.

A secretaria estadual de Segurança Pública informou que o caso é investigado pelo 92º DP (Parque Santo Antônio), que instaurou inquérito policial. "A equipe da unidade realiza diligências para esclarecer os fatos", afirmou a pasta.