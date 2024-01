Deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) - Câmara dos Deputados

Deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) Câmara dos Deputados

Publicado 18/01/2024 09:32 | Atualizado 18/01/2024 09:37

O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) é um dos alvos da nova fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada pela Polícia Federal (PF), na manhã desta quinta-feira, 18. Os policiais federais fazem buscas na Câmara dos Deputados e nos endereços ligados ao parlamentar no Distrito Federal (2) e no estado do Rio de Janeiro (8).

Segundo a PF, a ação tem como objetivo identificar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram os atos golpistas que levaram à invasão e depredação das sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

Jordy é suspeito de ter ajudado a coordenar atos antidemocráticos no Rio, incluindo um no Norte Fluminense, em Campos dos Goytacazes, e bloqueio de rodovias. Os outros alvos da operação são pessoas que ficaram acampadas em frente à 2ª Companhia de Infantaria em Campos. Os atos eram em protesto contra a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O parlamentar, que é líder da oposição na Câmara, está em seu segundo mandato consecutivo como deputado federal. Ele foi reeleito em 2022 com mais de 114 mil votos no Rio de Janeiro. Natural de Niterói, Jordy exerceu ainda o cargo de vereador da cidade entre 2017 e 2019. O deputado ainda é pré-candidato à prefeitura de Niterói.



O congressista, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), usou as redes sociais para se manifestar. Disse se tratar de "uma medida autoritária, sem fundamento, sem indício algum, que somente visa perseguir, intimidar e criar narrativa às vésperas de eleição municipal".

"É inacreditável o que nós estamos vivendo. Esse mandado de busca e apreensão, determinado pelo ministro Alexandre Moraes, é a verdadeira constatação de que nós estamos vivendo uma ditadura. Eu, em momento algum do 8 de janeiro, incitei, falei para as pessoas que aquilo ali era correto, pelo contrário, em momento algum eu estive nos quartéis generais quando estava acontecendo todos aqueles acampamentos", disse o deputado em vídeo publicado nas redes sociais.

"Nunca apoiei nenhum tipo de ato anterior ou depois no 8 de janeiro, embora as pessoas tivessem todo o seu direito de fazer suas manifestações contra o governo eleito", continuou Jordy.

Segundo o parlamentar, os policiais chegaram em sua residência às 6h. "Eles apresentaram uma petição. Estavam buscando arma, celular e tablet. Tentaram buscar outras coisas que pudessem me incriminar", acrescentou. Na casa dele, a PF apreendeu uma arma e R$ 1 mil.

Busca e apreensão da PF por determinação de Alexandre de Moraes. Operação Lesa Pátria. Uma medida autoritária, sem fundamento, sem indício algum, que somente visa perseguir, intimidar e criar narrativa às vésperas de eleição municipal. pic.twitter.com/jE5pM3Bcd2 — Carlos Jordy (@carlosjordy) January 18, 2024

A Lesa Pátria apura crimes de "abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido e crimes da lei de terrorismo".

Nas anteriores da operação foram cumpridos:



- Mandados de prisão preventiva: 97

- Mandados de busca e apreensão: 313

- Valores de bens apreendidos: R$ 11.692.820,29

- Valores de veículos apreendidos: R$ 5.032.147

- Valores de ônibus apreendidos: R$ 8.400.000

Ainda de acordo com a PF, as investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria se torna permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos.