Embarcação estava com passageiros acima de sua capacidade - Reprodução: TV Globo

Publicado 22/01/2024 08:09 | Atualizado 22/01/2024 10:28

Bahia - Pelo menos seis pessoas morreram após um barco virar na Baía de Todos-os-Santos, na noite deste domingo, 21, na região Metropolitana de Salvador. A Marinha do Brasil informou que realiza buscas por desaparecidos no local.

A embarcação fazia a travessia entre a Ilha de Maria Guarda e a cidade de Madre de Deus. O naufrágio aconteceu por volta das 22h, quando os passageiros voltavam de uma festa.

De acordo com a Marinha do Brasil, as vítimas fatais são cinco mulheres adultas e uma criança de apenas sete anos.

Inicialmente a Marinha, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros confirmaram cinco mortes no local. No entanto, por volta das 9h50, o corpo de uma mulher foi encontrado na região de Loreto.

Outras seis pessoas foram levadas para o Hospital Municipal de Madre Deus. Duas já tiveram alta, três estão internadas em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) em Salvador e uma aguarda transferência para uma unidade de saúde também na capital. Entre as vítimas estão duas crianças, de um a seis anos, e uma mulher de 56 anos.

Ainda segundo a Marinha, as causas do acidente estão sendo apuradas, mas já se sabe que a embarcação estava com passageiros acima de sua capacidade.

Após ser acionada, uma equipe de Busca e Salvamento (SAR) da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) foi enviada ao local para conduzir as buscas dos possíveis desaparecidos, em conjunto com outros órgãos, além de apurar o ocorrido e coletar informações.



Participam das buscas uma embarcação da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental — (COPPA) da Polícia Militar, uma aeronave do Grupamento Aéreo (Graer) e outras embarcações civis.

Pelas redes sociais, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), prestou solidariedade às vítimas e disse que os órgãos de segurança seguem atuando para encontrar os desaparecidos.



"Estou acompanhando as tratativas com a Secretaria estadual da Saúde, da Segurança Pública, Corpo de Bombeiros e o prefeito Dailton Filho. Não mediremos esforços para dar todo o apoio e suporte às famílias", escreveu o governador.