'Trenzinho da alegria' tomba e deixa quatro feridos em Minas GeraisFoto: Reprodução/Internet

Publicado 23/01/2024 12:01 | Atualizado 23/01/2024 12:03

Um acidente envolvendo um trenzinho motorizado resultou em quatro pessoas feridas, no último domingo (21) na avenida Governador Valadares, em Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o veículo tombando após realizar uma curva em alta velocidade. O automotor era dirigido por um homem de 74 anos, que não possuía habilitação para conduzi-lo.

A Polícia Militar, chamada à UPA da região para atender a ocorrência, informou que os passageiros afirmaram trenzinho perdeu o controle ao atingir o meio-fio, resultando no tombamento dos quatro vagões. Entre os feridos estavam uma mulher de 24 anos, um adolescente de 13 anos, um homem de 43 anos e outra mulher de 44 anos.

Os feridos foram socorridos na UPA. Três vítimas apresentaram escoriações e ferimentos pelo corpo e um, com um corte profundo na cabeça, precisou ser transferido para o Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas.

Segundo a PM de Minas gerais, o veículo foi apreendido e conduzido para um pátio credenciado, já o motorista, que apresentou somente uma nota fiscal do trenzinho, foi ouvido e liberado em seguida.

O Dia procurou a Polícia Civil do estado para obter informações se há uma investigação e perícia no trenzinho em andamento, no entanto, a corporação não retornou aos contatos. O espaço segue aberto para manifestação.