Polícia Civil da Paraíba investiga o caso - Reprodução

Publicado 24/01/2024 12:24

João Pessoa - Duas mulheres foram presas acusadas de produzir e comercializar vídeos pornográficos de uma menina de apenas 11 anos. A prisão aconteceu nesta terça-feira (23) em João Pessoa, capital da Paraíba. O material foi repassado para cinco estados brasileiros.

De acordo com a Polícia Civil do estado, a corporação recebeu uma denúncia do ocorrido e iniciou uma operação para investigar o caso. A vítima hoje tem 13 anos e os vídeos foram produzidos em 2022.

Pessoas de cinco estados compravam esses vídeos criminosos. A polícia realizou seis mandados de prisão e seis de busca e apreensão na Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.

Na Paraíba, a mãe e a avó da menina foram presas e encaminhadas à Cidade da Polícia. Os objetos apreendidos durante o cumprimento dos mandados de busca/apreensão serão analisados e podem agravar as denúncias contra as investigadas.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, com o intuito de identificar e prender outros possíveis compradores do material pornográfico.