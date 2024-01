Homem foi capturado dentro de casa - Reprodução

Homem foi capturado dentro de casaReprodução

Publicado 26/01/2024 11:02

Goiás - Um homem foi preso suspeito de dopar outros homens e manter relações com eles enquanto estão desacordados. Uma das vítimas tem 15 anos. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (24), em Caiapônia, no interior de Goiás.

De acordo com relato das pessoas abusadas, o suspeito, que reside há pouco tempo na cidade, recebia as vítimas em casa e oferecia bebidas. Logo após o consumo, as pessoas relataram ter perdido a consciência até o dia seguinte.

Na delegacia de cidade, um adolescente alegou que foi até a casa do investigado e, após tomar um refrigerante e uma cerveja, perdeu a consciência, acordando somente no outro dia, sem se lembrar do que tinha acontecido.

Após as denúncias, a Polícia Civil foi à casa do suspeito para investigar o ocorrido. O homem permitiu o acesso dos policiais ao telefone celular. No aparelho, foram encontrados diversos vídeos que mostravam o investigado mantinha relação com homens desacordados.

O homem foi preso em flagrante por armazenar cena de sexo explícito com menor de idade e pelo crime de estupro de vulnerável, já que manteve relação sexual com pessoas inconscientes. O caso foi registrado na delegacia de Caiapônia.