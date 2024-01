Água invade piso de hospital na Bahia - Reprodução

Água invade piso de hospital na BahiaReprodução

Publicado 27/01/2024 16:30

Bahia - A forte chuva que afeta diversas cidades baianas neste fim de semana causou transtornos em um hospital na cidade de Feira de Santana, no interior do estado. Isso porque o piso da unidade foi invadido pela água na manhã deste sábado (27).

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra sujeira no chão. A pessoa que registra o momento faz duros comentários com relação à situação. ''Isso é uma vergonha. A água invadiu o hospital com os pacientes no meio. Que vergonha!. Os pacientes todos na água. Isso é uma vergonha''.

Essa é a situação do Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana, que é “administrado” pelo Governo do PT na Bahia. Até quando estaremos reféns de tanto descaso? pic.twitter.com/5DXnmruRNp — Leandro de Jesus (@VouComLeandro) January 27, 2024

O caso aconteceu no Hospital Geral Clériston Andrade, gerido pelo estado. De acordo com o jornal baiano ''A Tarde'', a direção do hospital informou que a rede de drenagem externa ficou sobrecarregada e que os pacientes foram transferidos de setor.

Chuvas atingem o estado

Diversas cidades da Bahia, incluindo a capital, Salvador, sofreram com os impactos das fortes chuvas que atingem o estado. Alguns vídeos publicados nas redes sociais mostram ruas alagadas, impossibilitando pessoas de saírem de suas casas.

Também houve queda de árvore e automóveis sendo levados pela força da água. De acordo com a Defesa Civil Nacional, as regiões do Sul da Bahia e do Recôncavo Baiano têm alta probabilidade de enxurradas, alagamentos e inundações.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o prefeito de Salvador, Bruno Reis, não se manifestaram sobre os estragos causados pelas chuvas até o momento desta publicação.