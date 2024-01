Márcio Baby jogou no Fluminense entre 1992 e 1994 - Reprodução

Publicado 28/01/2024 13:19 | Atualizado 28/01/2024 13:39

Minas Gerais - Um homem, de 35 anos, acusado de matar o ex-jogador do Fluminense, Márcio Baby, foi preso em Belo Horizonte, Minas Gerais, na madrugada deste domingo (28). Ele possuía um mandado de prisão expedido pela Justiça do Rio e estava foragido desde 2021. O crime aconteceu em abril daquele ano, na Vila da Penha, Zona Norte.

De acordo com a Polícia Militar, trata-se de um traficante conhecido como ''Flamenguista''. Ele foi localizado após uma denúncia de um morador do bairro Nossa Senhora Aparecida, na região de Venda Nova. Segundo as informações recebidas pela PM, as pessoas da região sabiam que ele passaria nas casas dos moradores para recolher uma espécie de ''imposto do tráfico''.

Os policiais o avistaram pela comunidade no início da madrugada. Ele tentou fugir, mas foi alcançado. Em seu bolso, havia R$ 1.700 em notas. Questionado, ele deu um nome falso aos policiais, mas posteriormente informou seu nome verdadeiro.



Os PMs realizaram a consulta e perceberam que o homem tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de latrocínio no Rio de Janeiro.

O assassinato

O ex-jogador do Fluminense, Márcio Roberto dos Santos Ribeiro, conhecido como Márcio Baby, foi baleado em uma padaria na Vila da Penha, no dia 6 de abril de 2021. Na ocasião, criminosos se aproximaram e tentaram levar a corrente de ouro usada pelo ex-atleta.

Márcio havia reagido ao assalto e, por isso, foi baleado. No entanto, ele conseguiu sobreviver e foi levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, no mesmo bairro.

A morte do ex-jogador, de 48 anos, foi confirmada no dia seguinte. De acordo com o hospital, Márcio Baby chegou a passar por uma cirurgia por volta das 18h20 do dia 6, mas seu estado de saúde piorou e ele não resistiu.