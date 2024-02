Luiza Trajano Donato, fundadora do Magazine Luiza - Reprodução

Publicado 12/02/2024 09:31 | Atualizado 12/02/2024 10:24

Luiza Trajano Donato, fundadora do Magazine Luiza, morreu de causas naturais nesta segunda-feira, 12, aos 97 anos, em Franca, São Paulo. O velório ocorrerá às 10h no Velório São Vicente e o enterro será no Cemitério da Saudade, às 16h.



"Informamos, com enorme tristeza, o falecimento hoje, 12 de fevereiro de 2024, na cidade de Franca, da fundadora do Magazine Luiza, Luiza Trajano Donato, aos 97 anos", diz a nota, assinada por Família Magazine Luiza.

Tia de Luiza Helena Trajano, atual presidente do conselho do grupo varejista, a empresária nasceu em Cristais Paulista, em 1926, mas fez carreira em Franca. Por lá conheceu o marido, Pelegrino José Donato, e juntos compraram a loja 'A Cristaleira' em 1957.

A unidade mais tarde seria renomeada para Magazine Luiza e viraria uma pequena rede no município paulista. A escolha do nome aconteceu após um concurso cultural em uma rádio local, convidando os clientes a participar com sugestões.

Donato permaneceu a frente do grupo junto ao marido até 1991, quando passou a direção para a sobrinha. Trajano foi a responsável por expandir os negócios para além de Franca e transformar o Magazine Luiza em uma das maiores redes varejistas do Brasil. Segundo o site da empresa, atualmente são 1.303 lojas físicas localizadas em 20 estados do país, com cerca de 39 mil funcionários e 22 centros de distribuição.