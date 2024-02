Suspeito fantasiado de papangu dispara contra homem no Grande Recife - Foto: Reprodução/Internet

Publicado 12/02/2024 15:02

Um homem de 34 anos foi morto a tiros dentro de uma loja de conveniência em um posto de gasolina em Olinda, região metropolitana de Recife (PE). O autor dos disparos estava disfarçado com uma fantasia de papangu – típica do carnaval da região - que fugiu em seguida. De acordo com relatos nas redes sociais, a vítima seria o proprietário do estabelecimento, mas a informação não foi confirmada pela Polícia Civil.

Homem é morto a tiros por suspeito fantasiado de papangu no Grande Recife.



Crédito: Reprodução/Internet pic.twitter.com/SjxLgCKhFX — Jornal O Dia (@jornalodia) February 12, 2024

Nas imagens registradas por uma câmera de segurança no local, o assassino pega uma água e permanece parado próximo a uma mesa no centro do estabelecimento, enquanto a vítima caminha em direção a uma das geladeiras.

Em seguida, o homem vai até outra prateleira e vira de costas para o atirador. Neste momento, o atirador saca uma arma, dispara e foge. Uma mulher, que parece ser funcionária do estabelecimento, tenta socorrer o homem.