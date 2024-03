Mega-Sena - Divulgação

Mega-SenaDivulgação

Publicado 12/03/2024 22:52

Rio - Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena, no sorteio realizado nesta terça-feira (12), em São Paulo (SP). Por conta disso, o prêmio acumulado ficou em R$ 50 milhões. Confira as dezenas sorteadas:

09 - 23 - 31 - 49 - 54 - 58

De acordo com a Caixa Econômica, 43 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Cada uma delas vai receber R$ 51.309,67. Os 2,883 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 1.093,26 cada.

O próximo sorteio que será realizado na quinta-feira (14). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.