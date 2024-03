Ladrões desistem de roubar carro após vítima explicar situação difícil - Reprodução

Publicado 14/03/2024 22:53

Brasília - Dois ladrões desistiram de roubar um carro após a dona do veículo explicar a situação difícil que está vivendo. Ao final da conversa, a mulher ainda ganhou um abraço de um dos criminosos. A situação inusitada aconteceu na tarde desta quinta-feira (14), em Ceilândia, no Distrito Federal, e foi flagrada por câmeras de segurança.

Em entrevista a TV Globo, a mulher relatou que disse para os assaltantes que passa por um momento difícil na vida, e que precisava do carro para trabalhar.

Ainda segundo a vítima, ela foi rendida quando saia do trabalho, por volta das 15h, no P Norte. Mesmo sem a consumação do crime, a mulher informou que vai registrar ocorrência na polícia.