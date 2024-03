Governador Tarcísio de Freitas durante encontro no Palácio dos Bandeirantes - Divulgação

Publicado 16/03/2024 12:22

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assinou, nesta sexta-feira (15), um documento de adesão à definição de antissemitismo da Aliança Internacional para a Recordação do Holocausto (IHRA), durante o encontro com representantes da comunidade judaica no Palácio dos Bandeirantes.

Participaram da reunião Marcos Knobel, presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp), Ricardo Berkiensztat, presidente executivo da Fisesp, Cláudio Lottenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil (CONIB), Sérgio Napchan, diretor da CONIB, Rafael Erdreich, cônsul-geral de Israel, e Hana Nusbaum, do StandWithUs Brasil.

Também estiveram presentes o vice-governador Felicio Ramuth, o chefe da Casa Civil do Governo, Arthur Luís Pinho de Lima, o comissário da Organização dos Estados Americanos (OEA), Fernando Lottenberg, e o advogado Daniel Bialski, entre outros representantes de entidades da comunidade judaica brasileira e do poder público.

Marcos Knobel aponta que este é mais um importante avanço diante dos crescentes atos de ódio contra judeus e a negação do Holocausto registrados em todo o mundo. “Essa atitude do governo de São Paulo em aderir à definição do IHRA é de fundamental importância no combate ao antissemitismo e a todas as formas de discurso de ódio. Mais do que isso, mostra o respeito do governador Tarcísio de Freitas à comunidade judaica que vive em São Paulo, um estado que sempre esteve de braços abertos para nos acolher", comentou.

Para o presidente da Fisesp, é dever de toda a sociedade combater o ódio, a intolerância e a desinformação. “É papel do poder público e de todos nós, brasileiros, garantir o direito à vida, ao respeito e à coexistência pacífica entre as pessoas”, concluiu.

“O governador Tarcísio de Freitas assinou a adesão, em nome de nosso Estado, para aquele que é talvez uma das maiores referências no combate ao anti-semitismo. Nosso Estado, a partir de agora, aderiu à IHRA, o que representa uma grande contribuição na luta contra a banalização do Holocausto e do anti-semitismo. Neste momento de alta sensibilidade, somos muito gratos ao Governador por esse ato que representa senso de proteção e, acima de tudo, o conceito de cidadania e responsabilidade com a comunidade judaica brasileira”, concluiu o presidente da CONIB, Claudio Lottenberg.

A resolução da IHRA atualmente conta com a adesão de 40 países, entre os quais sete na América Latina, e tem como meta "combater a crescente negação do Holocausto e do combate irrestrito ao antissemitismo" em nível mundial.

Um dos objetivos principais da assinatura de um documento dessa natureza é fazer com que o estado fique autorizado, capacitado e orientado a usar a Definição de trabalho de Antissemitismo da IRHA como recurso educacional para abordar e prevenir atividades relacionadas a preconceitos, discriminação, e neste caso motivados por antissemitismo, e evoluir na direção de uma legislação contundente no sentido de punir situações dessa natureza.