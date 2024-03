Deputados bolsonaristas tiram microfone da Globo de púlpito e são repreendidos por colega - Reprodução

Publicado 19/03/2024 20:34

Os deputados federais Delegado Caveira (PL-PA) e Gustavo Gayer (PL-GO) foram repreendidos pelo líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), após retirarem um microfone da TV Globo do púlpito de uma entrevista à imprensa na Câmara nesta terça-feira (19).

Os parlamentares de oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocaram a entrevista para relembrar os cinco anos do inquérito das fake news. Gayer disse que as ações do Supremo Tribunal Federal (STF) são um "avanço ditatorial do Brasil" e retirou o microfone da Globo do púlpito, chamando a emissora de "imprensa lixo e que passa pano" para as investigações da Corte.

"Nós temos imprensa ou pessoas que se dizem da imprensa, mas elas batem palmas para isso. A imprensa bate palma para o avanço ditatorial do Brasil. Uma imprensa lixo, como essa daqui", disse o deputado goiano mostrando o microfone da emissora.

Em seguida, Caveira pegou o microfone da emissora e colocou o objeto no chão. Marinho repreendeu a atitude, dizendo "faça isso não" seguidas vezes. Após a bronca, o deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ) colocou o microfone de volta ao púlpito.

O inquérito das fake news foi instaurado em março de 2019 pelo ministro do STF Dias Toffoli, então presidente da Corte, para investigar notícias fraudulentas, denunciações caluniosas, ameaças e infrações que atingem a honorabilidade e a segurança da Suprema Corte, dos ministros e de seus familiares.

Procurada pelo Estadão, a Rede Globo ainda não se posicionou.