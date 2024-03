Lançamento do Plano Juventude Negra Viva - Reprodução: Gov

Publicado 21/03/2024 13:24

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou na manhã desta quinta-feira, 21, o governo federal lançou o Plano Juventude Negra Viva, que envolve ações de 18 ministérios.

O programa traz ações transversais em 18 pastas para combate ao racismo e preservação da vida da população negra. O plano inclui medidas que vão desde a aquisição de câmeras corporais para uso policial até programa de incentivo a cursinhos populares.



As ações incluídas no plano somam pelo menos R$ 665 milhões em iniciativas específicas voltadas para a população negra. O plano, que terá 200 ações e 43 metas específicas, é liderado pelo Ministério da Igualdade Racial, que articulou o conjunto de compromissos das outras pastas da Esplanada.



Um dos principais eixos do plano, a segurança pública será contemplada em pelo menos duas grandes ações tocadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública: o incentivo e aquisição de câmeras corporais para uso policial e o incentivo aos Centros Comunitários pela Vida (Convive).

O MJSP prevê um investimento de cerca de R$ 13 milhões para a aquisição das câmeras corporais, que são defendidas pela gestão do ministro Ricardo Lewandowski como instrumento importante para redução da letalidade policial, que acaba vitimando majoritariamente a juventude negra.



Outro pilar do plano é o estabelecimento de cotas étinico-raciais para incentivo da entrada de jovens no sistema de ensino e mercado de trabalho. Além disso, estipula cotas étnico-raciais na implementação dos Programas e Linhas de Fomento Específicos na cultura.